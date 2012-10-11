〔台湾债市〕公债次级市场交易清淡,财政部指扩大发行无助解决问题

路透台北10月11日电---台湾公债次级交易市场委靡不振,掌管发行的财政部国库署周四表示,主因在于台债利差明显缩小,令交易商无利可图,这是政府公债发行量扩大也解决不了的问题.

国库署署长凌忠嫄在立法院场边告诉路透,债市因避险需求庞大,致使殖利率被压制在相对低档,波动幅度变小,殖利率曲线也趋于平坦化.在此情形下,交易商操作风险大增.

她强调,交易商都知道问题出在哪里,"就是利差太小,若一不小心看错方向,亏损就会产生,所以买进来后都持有到到期."

"以现在的状况,我就是发一兆(台币)也没办法解决问题,"凌忠嫄说.

她指出,财政部已经尽量要求债市的大买家--中华邮政,减少在初级市场吸纳筹码的幅度."要不是我们限制,发多少他就买多少,钱太多了啊."

凌忠嫄日前已表示,明年公债发行量至少6,000亿台币.这将为政府连续第四年发债量超过6,000亿台币.[ID:nST0559437]

受筹码过于集中、票券商并入金控以及殖利率处于历史低档等因素影响,近几年台债次级交易市况如江河日下,根据柜买中心统计,2008年买卖断交易的日均值尚有1,289亿台币,但到今年前七月,已大幅滑落至464亿台币.

为振兴市场交易,柜买中心新任董事长李述德日前接受路透专访时称,将向主管机关提议,让发行前交易时间(when-issued)自现行的15日延长至20日,以及增加增额发行次数,由一年一次改为一年两次.[ID:nST0543697]

若以2011年底计,在柜买中心挂牌的公债、公司债及金融债和受益凭证等合计总市值达6.8兆台币,其中中华邮政持有的公债/公司债等固定收益商品,即达1.5兆台币.由于中华邮政买进公债后多持有到到期,在市场流通筹码受限下,交易商难有发挥空间.(完)