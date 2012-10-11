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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 14:40 BJT

《汇市简讯》一个月期澳元/美元及欧元/美元波动率下探多年低位

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* 一个月期澳元/美元和欧元/美元波动率下看近期触及的多年低点

* 英镑/美元波动率回到接近近期触及的五年低点

* 一个月期美元/日圆波动率看来即将跌破6.3%的五年低点.(完)

--编译 王冠中;审校 艾茂林

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