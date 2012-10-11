〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

标题新闻：通胀和经济增速加快的背景下，马来西亚央行预计会在周四会议上维持指标利率在3.00%不变
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以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nSB1967961]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN]
〔背景资料〕中国利率自1990年以来变动一览表......................[ID:nSB2035417]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nSB8536501]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nST0395970]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nSB2042721]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nST0443660]
浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表,请点选[KEYINT/CN]
浏览全球主要国家利率变动一览表,请点选[ID:nGLOBAL](完)
--整理 蔡美珍
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透新加坡2月27日 - 印度卢比周一创下三个月高位，泰铢徘徊在四个月高位，投资者静候本周稍晚美国总统特朗普在国会发表的演讲，期望从中获得新的走势指引。 泰铢兑美元 跳涨至34.85泰铢，追平周五高位，为近四个月来最高。 印度卢比兑美元 触及11月10日以来最高66.645。 泰铢和印度卢比等新兴亚币持坚，市场等待特朗普周二在国会的重要讲话。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 交易商表示，对于特朗普是否会就基建支出和税改计划提出足够细节的不确定性，帮助压抑美元。 “市场正在调整仓位，以防(演讲内容)令人失望。”OANDA资深交易员Stephen Innes说。 同时Innes补充称，在特朗普发表讲话前，交易员或许会对大举抛售 美