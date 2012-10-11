〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

韩国央行周四一如预期调降利率,为四个月来第二次降息,以助力该国渡过全球经济放缓的难关.韩国央行货币政策会员将指标利率下调25个基点至2.75%.[ID:nSB2042161]

印尼央行周四一如预期维持指标利率在纪录低点5.75%不变,为连续第八个月持稳利率.不过央行承认国内需求不如此前预期旺盛.此前路透调查的19位分析师均预计,印尼央行将维持指标利率BIPG不变.[ID:nSB2043453]

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)表示,另一轮量化宽松可能不"符合"英国央行的通胀目标,而且并不一定会提振英国经济.[ID:nSB2042699]

巴西周三连续第10次调降指标利率,降息25个基点至7.25%,向受全球经济恶化所威胁的迟滞复苏挹注额外刺激.央行暗示这次决定是宽松举措的尽头.[ID:nST0563257]

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三成为第三名呼吁将加息时机与明确的经济目标挂钩的联储决策者.威廉姆斯在接受路透采访时表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)应考虑将利率保持在低位,直至失业率降到"略低于"7%.[ID:nSB2042121]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点

一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点

澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率3.00% 2012年1月25日降25基点

菲律宾 隔夜借款利率3.75% 2012年7月26日降25基点

印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点

附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率1.25% 2012年9月6日降25基点

挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点

俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点

一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点

非洲

南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)