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市场报道 | 2012年 10月 11日 星期四 15:13 BJT

〔标题新闻〕瑞典9月失业率持平上月的8.4%,但当月裁员数增且职缺较上年同期减少--SPES

注:SPES为瑞典公共就业服务机构

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8LB1NY]

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