〔路透基点〕赛得利5亿美元贷款案月底展开一般银团阶段

路透香港10月11日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,赛得利控股有限公司的5亿美元贷款料将在月底展开一般银团阶段.

消息人士指出,有约五家银行业洽谈在一般银团阶段之前加入.

8月31日的报导指出,资金将会通过SC International Macao Commercial Offshore Ltd借入.

这笔贷款可提供1亿美元的绿鞋贷款(greenshoe).

赛得利是新加坡金鹰集团(RGE)旗下唯一的香港上市公司.

根据汤森路透LPC数据,SC International Macao自2010年11月起有一笔4.7亿美元的融资,该笔融资多数由拉丁美洲银行业者参与.

在此同时,同属金鹰集团旗下的亚太资源集团正自行安排1.2亿美元的三年期有担保循环信用贷款.

亚太资源集团的贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290个基点,承诺费为50个基点.

银行业者受邀以三个层级加入.承贷5,000万美元以上的银行,综合收益为357个基点,费用为200个基点,并取得牵头行头衔.

承贷2,500-4,900万美元的银行,综合收益为340个基点,费用为150个基点,并取得主办行头衔.

承贷1,500-2,400万美元的银行,综合收益为333个基点,费用为130个基点,并取得经理行头衔.

保证人包括母公司Peak Pulp & Paper Ltd以及子公司亚太资源集团和April Fine Paper Trading Ltd.

在这两笔交易之外,还有另一个金鹰集团事业AAA Oils & Fats Pte Ltd的1.5亿美元绿鞋贷款.

AAA Oils & Fats去年10月2亿美元融资的绿鞋贷款于6月行使,在更多香港银行业者加入后,融资额度提高至3.5亿美元.该笔贷款利率为较LIBOR加码290个基点,全数由棕榈油作为担保.

消息人士表示,最近几年金鹰集团的财务持续改善,2011年集团旗下所有公司合计营收超过80亿美元,较前一年的逾60亿美元增加超过三成.

金鹰集团的事业包括纸浆、造纸、棕榈油轧制及精炼、以及特殊纤维等.(完)