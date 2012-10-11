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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 15:14 BJT

《汇市简讯》欧元/美元一个月期选择权波动率接近重要支撑

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* 欧元/美元一个月期价平选择权波动率交投活络,亚洲尾盘/伦敦盘初报8.5%.

* 初步支撑料在8.35%(10月5日/9月21日低点),之后在8.25%(9月14日低点)

* 8.2%是4月底触及的数年低位及重要支撑

* 小时实际波动率7.9%,日线实际波动率7.8%,将提供进一步支撑

* 三个月期价平选择权波动率较近期触及的四年低点8.4%上升0.25个百分点,一年期较9.7%低点上升0.05个百分点.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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