〔台湾央行〕共发行3,672亿台币存单,发行余额减249亿

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透台北10月11日电---台湾央行周四公布,今日共发行3,672亿台币存单,若相较存单到期金额3,921亿,存单发行余额减249亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 3,430
91天期 0.93 157
182天期 1.05 85
央行上日共发行1,061.6亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,317亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周二超额准备为45亿台币;累计至周三超额准备为负349亿台币,加计前期1%的超额准备为751亿台币. (完)
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。