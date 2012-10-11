〔台湾货币市场〕10月12日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：印尼警方称万隆市一个政府大楼院内发生高压锅爆炸，袭击者中枪受重伤
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路透台北10月12日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3,714亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
--101/6R期五年期增额公债发行,金额300亿台币.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆(万亿)1,984.45亿台币:
10/13 657.00亿
10/14 3,686.50亿
10/15 241.50亿
10/16 176.50亿
10/17 3,497.00亿
10/18 498.00亿
10/19 3,421.00亿
10/20 462.65亿
10/21 2,466.00亿
10/22 167.00亿
10/23 162.50亿
10/24 2,778.50亿
10/25 372.00亿
10/26 3,142.00亿
10/27 442.00亿
10/29 138.00亿
10/31 4,123.00亿
11/01 360.50亿
11/02 2,500.30亿
--公债还本付息331.92280875亿台币:
10/15 89甲4期13息 24.5亿
10/19 90甲7期11息 17.5亿
10/19 96乙1期本金 282.507亿
10/19 96乙1期5息 7.41580875亿
--国库券到期250亿台币:
10/31 财101-2 250亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--10/30: 财101-7期182天期国库券发行,金额为300亿台币,10月29日标售.
--11/01: 101/7R期20年期增额公债发行,金额为300亿台币,10月29日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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筹得资金将用于2012年5月签署的110亿台币等值双档贷款的再融资，以及2014年7月签署的45.6亿台币五年期贷款的再融资。
路透东京2月27日 - 日本公债价格周一上涨，五年期公债收益率(殖利率)触及三个月低点，因对日本央行购债操作的担忧缓解，且美国总统特朗普本周稍晚讲话前市场情绪谨慎。 日本央行周一购买8,200亿日圆(73.1亿美元)剩余期限在一以上至五年的公债。 虽然这在普遍预期之内，但仍然减轻了市场压力，此前央行在上月意外跳过了一次对上述期限债券的购买操作。 日债从美债和欧债上涨中获得支持。外界猜测特朗普周二在国会的演讲可能平淡无奇，许多投资者原本预计他将阐明其“非凡”的减税计划。 “围绕日本央行的不确定性已经清除，而人们越来越认为特朗普很难很快落实大规模减税，”柏瑞投资驻东京固定收益投资主管Tadashi Matsukawa称。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 下跌1.0个基点至0.050%，为近一个月低位。 20年期公债收益率 下滑2.5个基点至一个月低位0.620%。 日本央行购债操作支持短期公债，五年期公债收益率