〔台湾债市〕101/9殖利率微幅收低,因台债提前反应韩国降息利多

路透台北10月11日电---台湾10年券101/9殖利率周四微幅收低.韩国央行一如市场预期降息半码,台债因已提前反应,故对此反应冷淡.交易员认为,今天台股重挫逾百点压抑利多出尽的殖利率反弹力道,短线台债多空分歧,料将盘整待变.

交易商表示,台股已连三日收黑,市场的风险偏好降低,有助于强化台债多头信心,今天101/9成交量仅百余亿台币,显示韩国央行盘中宣布降息也未引来获利了结卖压,料短线101/9殖利率将来回测试历史盘中低点1.125%,若屡测不破就是满足点已到,明天101/9殖利率区间看在1.125-1.140%.

"现在殖利率已逼近历史低点,心理压力大于实质压力."一银行交易员说.

交易员坦言,心理压力在于如何说服自己殖利率将跌破历史低位,料101/9殖利率将先行盘整,反覆测试历史低位,若测试不过的话,心理压力将会更加沉重.

另一证券商交易员认为,目前101/9空单量仅30亿台币,台债多头人气未散,且市场资金宽裕,冷热券买气仍佳,预期台债殖立率仍有机会缓步向下.

外银交易员则称,由于目前台债已处于历史低档区,殖利率要再向下测试的难度高一点,国际货币基金组织(IMF)调降全球经济增长预估,也没办法将台债殖利率往下带,预估101/9殖利率将先行盘整,等待下一波讯号出现.

韩国央行周四调降利率,为四个月来第二次降息.此举符合市场预期,以助力该国渡过全球经济放缓的难关.[ID:nSB2042161]

美国公债价格周三上涨,因投资人担心全球经济体质,且有多头逼空行情.在二级市场,指标10年期公债价格升9/32,收益率(殖利率)报1.684%,周二尾盘报1.7130%.[US/NCN]

台湾股市周四收盘重挫1.85%,加权股价指数.TWII跌140.29点,报7,451.72点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.33 1.1347 1.1307-1.1380 116.00

5 101/6R A01106R=TWO -0.93 0.8728 0.8705-0.8760 38.00

20年期公债101/7R周四进行第一天公开发行前交易,但并没有成交,银行交易商认为,长券的吸引力较低,且流动性不高,由于台债殖利率正值历史低档区,风险意识增温,流动性考量将是重点之一.

交易员表示,由于101/9殖利率离历史低位已近,反倒是101/6R得标利率偏高较有补跌的空间,所以101/6R殖利率跌幅明显较101/9大,料短线101/6R殖利率还有向下修正的空间.

台湾央行周一公布101/6R得标利率为0.908%,略高于市场预期.各行业的得标比重方面,银行得标45.33%、证券业27.67%、保险业3.33%、票券业23.67%.[ID:nST0562051]

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1347

5 101/6 A01106=TWO 没有成交

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)