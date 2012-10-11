主要国家经济指标预测--10月12日****

标题新闻：印尼警方称万隆市一个政府大楼院内发生高压锅爆炸，袭击者中枪受重伤
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路透10月12日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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10月11日(四)
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 9月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) -1.4% -1.8%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超15,424
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超2,396
10月12日(五)
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 8月 -- 赤字25
0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 持平 持平
(较上年同期) +3.2% +3.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +2.1% +2.1%
(较上年同期) +3.4% +3.4%
0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 -0.4% +0.6%
(较上年同期) -4.2% -2.3%
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.7% +1.7%
(较上年同期) +1.8% +2.0%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月初值 78.0 78.3
现况指数 86.0 85.7
预期指数 74.0 73.5
1430 美国ECRI一周领先指标 10月5日当周 -- 126.3
1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字1,910
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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10月10日(三)
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 9月 +1.0% --
2350 日本机械订单(较前月) 8月 -3.3% -2.5%
(较上年同期) -6.1% -4.8%
10月11日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 9月 增加1.45 增加0.375
全职就业人数(万人) 增加3.21 --
就业参与率 65.2% 65.0%
失业率 5.4% 5.3%
-- 韩国央行利率决定 10月 2.75% 2.75%
0500 日本消费者信心指数 9月 40.1 --
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 持平 持平
(较上年同期) +2.0% +2.0%
HICP(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +2.1% +2.1%
0645 法国HICP(较前月) 9月终值 -0.3% 持平
(较上年同期) +2.2% +2.5%
1230 加拿大新屋价格(较前月) 8月 +0.2% +0.1%
1230 美国进口价格 9月 +1.1% +0.7%
出口价格 +0.8% +0.4%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差442.2 逆差440
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月6日当周 33.9 37
初请失业金人数四周均值(万人) 36.4 --
续请失业金人数(万人) 9月29日当周 327.3 327.5
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 逆差13.2 逆差19
出口(亿加元) 8月 374.7 --
进口(亿加元) 387.9 -- (完)
--整理 张若琪/王洋;审校 张荻
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筹得资金将用于2012年5月签署的110亿台币等值双档贷款的再融资，以及2014年7月签署的45.6亿台币五年期贷款的再融资。
路透东京2月27日 - 日本公债价格周一上涨，五年期公债收益率(殖利率)触及三个月低点，因对日本央行购债操作的担忧缓解，且美国总统特朗普本周稍晚讲话前市场情绪谨慎。 日本央行周一购买8,200亿日圆(73.1亿美元)剩余期限在一以上至五年的公债。 虽然这在普遍预期之内，但仍然减轻了市场压力，此前央行在上月意外跳过了一次对上述期限债券的购买操作。 日债从美债和欧债上涨中获得支持。外界猜测特朗普周二在国会的演讲可能平淡无奇，许多投资者原本预计他将阐明其“非凡”的减税计划。 “围绕日本央行的不确定性已经清除，而人们越来越认为特朗普很难很快落实大规模减税，”柏瑞投资驻东京固定收益投资主管Tadashi Matsukawa称。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 下跌1.0个基点至0.050%，为近一个月低位。 20年期公债收益率 下滑2.5个基点至一个月低位0.620%。 日本央行购债操作支持短期公债，五年期公债收益率