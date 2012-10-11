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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 07:41 BJT

****主要国家经济指标预测--10月12日****

路透10月12日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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10月11日(四)

2350 日本国内企业物价指数(较前月) 9月 +0.3% +0.3%

(较上年同期) -1.4% -1.8%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超15,424

外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超2,396

10月12日(五)

0645 法国经常帐收支(亿欧元) 8月 -- 赤字25

0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 持平 持平

(较上年同期) +3.2% +3.2%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +2.1% +2.1%

(较上年同期) +3.4% +3.4%

0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 -0.4% +0.6%

(较上年同期) -4.2% -2.3%

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.7% +1.7%

(较上年同期) +1.8% +2.0%

核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.5% +2.5%

1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月初值 78.0 78.3

现况指数 86.0 85.7

预期指数 74.0 73.5

1430 美国ECRI一周领先指标 10月5日当周 -- 126.3

1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字1,910

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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10月10日(三)

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 9月 +1.0% --

2350 日本机械订单(较前月) 8月 -3.3% -2.5%

(较上年同期) -6.1% -4.8%

10月11日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 9月 增加1.45 增加0.375

全职就业人数(万人) 增加3.21 --

就业参与率 65.2% 65.0%

失业率 5.4% 5.3%

-- 韩国央行利率决定 10月 2.75% 2.75%

0500 日本消费者信心指数 9月 40.1 --

0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 持平 持平

(较上年同期) +2.0% +2.0%

HICP(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +2.1% +2.1%

0645 法国HICP(较前月) 9月终值 -0.3% 持平

(较上年同期) +2.2% +2.5%

1230 加拿大新屋价格(较前月) 8月 +0.2% +0.1%

1230 美国进口价格 9月 +1.1% +0.7%

出口价格 +0.8% +0.4%

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差442.2 逆差440

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月6日当周 33.9 37

初请失业金人数四周均值(万人) 36.4 --

续请失业金人数(万人) 9月29日当周 327.3 327.5

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 逆差13.2 逆差19

出口(亿加元) 8月 374.7 --

进口(亿加元) 387.9 -- (完)

--整理 张若琪/王洋;审校 张荻

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