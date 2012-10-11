〔两岸金融〕台湾国寿研拟再申请逾3亿美元的QFII额度,续降低现金比重至5%--消息

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透台北10月11日电---一位知情消息人士指出,台湾资产第一大的寿险公司--国泰人寿研拟在大陆境外合格机构投资者(QFII)额度用完后,再申请逾3亿美元的QFII额度,并将持续降低现金部位占总投资金额比重至5%.
该名消息人士表示,目前国寿QFII额度为1.5亿美元,今年已展开资金配置,待额度用完就会再向中国政府申请QFII额度,下次申请金额将逾3亿美元.
金管会已核准国寿外币保单不纳入海外资投资上限申请案,因此国寿海外投资上限可增至48%,目前国寿第二季海外投资比重已达42.1%,国寿仍将调高海外投资比重.
国寿第二季现金部位比重已由上季的11%降至9.2%,国寿长期规划将现金部位比重降到5%.国寿第二季总投资金额已增至3.13兆(万亿)台币.
国寿母公司国泰金控(2882.TW)今日收跌1.38%,报32.05台币;台股加权指数.TWII则重挫1.85%,收报7451.72点.(完)
--记者 詹静宜; 审校 屈桂娟
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。