修正:〔中港股市〕港股因银行股上涨抵销地产股颓势而收高,沪股收跌

(更正:删除第五段赘字)

* 恒指上涨0.4%,国企股强弹1.9%

* 沪深300指数下跌0.9%,沪综指跌0.8%

* 香港地产股大跌,遭逢获利了结,资金流向银行股

* 铁道、煤炭等类股上涨,因对基础建设支出有所期待

* 富士康股价尾盘急涨冲高17%

路透香港10月11日电---香港股市周四上涨,因在预期政府将扩大扶持经济的情形下,中资银行及基础建设类股上涨,抵销了本地地产股的颓势.

港股恒生指数.HSI收高0.4%,恒生国企指数.HSCE大涨1.9%,成为今日亚洲表现最佳的指标股指.

中国工商银行(1398.HK)跳涨4.3%,逼近五个月高点,中国交通银行(3328.HK)上涨3.5%.中国四大银行业者股价表现在恒生市场中名列前茅.

富士康(2038.HK)尾盘大涨,收盘狂升16.9%,这与大和资本的一份研究报告有关,该报告称富士康可能会在明年接获苹果(AAPL.O)的新订单.

"绝对有一些类股轮动,资金流入中资银行股,因为现在估值蛮低的,"霸菱资产管理投资组合经理William Fong称.

Fong指出,投资人可能会对香港地产股获利了结.

恒生成份股前五大下跌个股都是地产股,新世界(0017.HK)跌幅3.9%居冠,新鸿基(0016.HK)跌2.2%.

中国工商银行(1398.HK)跳涨4.3%,中国交通银行(3328.HK)上扬3.5%,因中央汇金投资公司周三稍晚公告称,周三起已在二级市场自主购入工商银行(601398.SS)等四大国有银行股票,并将继续进行相关市场操作.[ID:nSB2042331]

**汇金增持银行股**

沪综指小幅收跌.分析师指出,尽管汇金出手增持四大国有银行股票,但在缺乏实质利好政策的前提下,大家对于突破上档压力区仍无多大信心,市场气氛趋谨慎,股指围绕60日均线小幅震荡,最终失守该重要技术位.

沪综指.SSEC收报2,102.868点,跌17.074点,或0.81%;60日均线目前为2,106点.A股全日成交566亿元人民币,上日为604亿元.

"上面压力比较大,冲不上去就调整吧,"申银万国分析师钱启敏表示,60日均线还是一个重要的风向标.9月大盘反弹时,就受阻于该均线位置而重新转入调整.

不过四大国有银行股今日表现平静,工商银行A股收报3.82元,涨0.02元或0.53%,为这四家银行股中涨幅最大的.

沪深300指数.CSI300收跌0.93%,报2,302.533点.沪深300指数10月合约CIFV2尾盘报2,312点,跌0.64%,成交量为483,440手.(完)

--编译/审校 张明钧/蔡美珍/沈以文

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