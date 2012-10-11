〔两岸金融〕台湾行政院称可考虑推动台湾T股,并以人民币结算

路透台北10月11日电---台湾行政院周四发布新闻稿指出,行政院长陈冲要求金融主管机关思考推动台湾T股,并思考是否用人民币结算.但行政院未对此多加阐述.

该新闻稿指出,针对台湾总统马英九上日公开演讲指出的"开放常态、管制例外"概念,陈冲指示金管会对于金融投资能积极思考,用比较开放的心胸与气魄来看此问题.

"以区域市场来看,香港与新加坡是我们重要的观察对象及竞争者,比如香港H股带动资本市场兴起,我们是否也能考虑台湾T股,...包括台湾T股与香港有何不同特色?配合人民币业务开放时,T股是否也要用人民币来结算?"他说.

不过金管会官员稍后对路透的询问表示,对陈冲的指示内容将再做内部研究,目前没有具体细节.

此前金管会已将吸引具台商背景的优质台商回台上市做为政策重点之一,其对象包括在大陆注册的台商,以及于国外注册,但陆资持股30%以上,台商仍具控制力的企业.(完)