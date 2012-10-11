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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 06:32 BJT

全球外汇市场10月12日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月11日(四)

2350 - 日本9月企业物价指数

2350 - 日本9月30日-10月6日资本流动数据

2350 - 日本央行宣布9月货币供应

10月12日(五)

-- - 国际货币基金组织(IMF)和世界银行年度会议(至10月14日)

0645 - 法国8月经常帐收支

0800 - 意大利9月消费者物价指数(CPI)终值

0900 - 欧元区8月工业生产

1230 - 美国9月生产者物价指数(PPI)

1355 - 路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值

1430 - 美国10月5日当周ECRI一周领先指标

1635 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在维吉尼亚大学发表演说,讲题为"经济成长的挑战

1800 - 美国9月联邦预算

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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