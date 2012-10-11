《企业并购焦点》软银洽商收购Sprint,或为日本企业史上在美最大收购

* 可能成为日本企业史上在美国的最大手笔收购交易

* 日经新闻称软银也有可能收购MetroPCS

* 交易可能导致Sprint收购Clearwire--分析师

记者 Taro Fuse/Sinead Carew

路透东京/纽约10月11日电---日本移动通讯服务业者软银(9984.T)正寻求买进美国Sprint Nextel(S.N)约70%的股权,此一大胆的举措将使其在美国移动通讯市场占有重要地位.

但软银的雄心壮志可能不止于收购Sprint,Sprint也有可能收购其伙伴ClearwireCLWR.O.日经新闻报导指出,软银可能打算利用Sprint作为工具,以迅速收购规模较小的同业MetroPCS CommunicationsPCS.N,这笔两阶段的交易可能让软银花费超过2万亿日圆(255.5亿美元).