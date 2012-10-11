《企业并购焦点》软银洽商收购Sprint,或为日本企业史上在美最大收购

娱乐新闻：卡西·阿弗莱克以海边的曼彻斯特拿下奥斯卡最佳男主角奖
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
* 可能成为日本企业史上在美国的最大手笔收购交易
* 日经新闻称软银也有可能收购MetroPCS
* 交易可能导致Sprint收购Clearwire--分析师
记者 Taro Fuse/Sinead Carew
路透东京/纽约10月11日电---日本移动通讯服务业者软银(9984.T)正寻求买进美国Sprint Nextel(S.N)约70%的股权,此一大胆的举措将使其在美国移动通讯市场占有重要地位.
但软银的雄心壮志可能不止于收购Sprint,Sprint也有可能收购其伙伴ClearwireCLWR.O.日经新闻报导指出,软银可能打算利用Sprint作为工具,以迅速收购规模较小的同业MetroPCS CommunicationsPCS.N,这笔两阶段的交易可能让软银花费超过2万亿日圆(255.5亿美元).
这将成为日本企业史上最大的海外收购,且将使软银成为全球移动通信业的巨人之一.
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
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路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。