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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 08:13 BJT

《汇市简讯》美元/马币静待新加坡金管局及坡元的动向

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* 美元/马币(林吉特)可能开在3.0670-3.0700

* 市场关切今晨坡元动向,可能在3.06-3.08的大区间内波动

* 坡元/马币可能进一步遭到逢高出脱

* 一个月期无本金交割远期外汇(NDF)在海外市场跌至3.0710,纽约盘收报3.0700-3.0730 (完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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