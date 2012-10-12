〔美国个股〕超微称第三季营收恐较前季下滑10%,因个人电脑需求锐减

* 公司将之归咎于经济状况欠佳

* 盘后股价大跌

* 个人电脑产业的最新警讯

记者 Noel Randewich

路透旧金山10月11日电---芯片制造商超微半导体AMD.N周四表示,该公司第三季营收可能较前季下滑10%,因全球经济疲软,且平板电脑日渐风行令个人电脑产业受创.

苹果(AAPL.O)的iPad等平板电脑一度被英特尔(INTC.O)及其他厂商视为仅是利基市场,但平板电脑为消费者接受的程度迅速提高,侵蚀笔记型电脑及桌上型电脑的销售,在此同时全球经济放缓正打击整体支出.

"我们已经感受到个人电脑产业较预期疲弱,同时超级本(ultrabooks)带动回升的期望也落空.当中也有部份成因在于Windows 8系统上市前买气停滞.因此这些都是影响因素,还得加上个人电脑与平板大战的不确定性,"Think Equity的分析师Suji De Silva表示.

超微指出,9月底止的季度毛利率料为31%,低于先前预估的44%,因公司调降产品价格,且部分产品需求低于预期造成得打销1亿美元库存.

根据汤森路透I/B/E/S数据,分析师平均预估超微第三季营收较前季下滑2%.

超微将在10月18日公布最新财报,该公司盘后股价大跌9.7%.(完)