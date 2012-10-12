《台湾报摘》--经济日报10月12日

* 头版头条:

--行政院长陈冲昨日表示,大幅放宽外资投入台湾产业的限制,不限制造业,金融服务业也相当重要,例如适当提高陆银来台参股比率、发展台湾T股,带动资本市场兴起.

* 其他:

--台北高等行政法院11日判决撤销中科四期二林园区开发许可.由于二林园区转型为精密工业园区后,吸引鸿海(2317.TW)、上银(2049.TW)等多家本土重量级企业有意进驻,一旦开发许可遭撤销,恐造成原本逾500亿台币的投资案停摆.

--大陆彩电受到节能补贴政策加持,十一期间液晶电视销售年增10%至15%,将有效去化库存,带动明年农历年拉货潮,加上欧美年终旺季效应发酵,使得奇美电(3481.TW)、友达(2409.TW)第四季业绩有机会持续增长,迎接旺季行情.

--寿险业者指出,保险局委托学者研究的保险业资本适足率(RBC)股票评价缓冲机制可行性评估已经结案,并在9月报送主管机关,保险业股票未实现损益采半年均价计算建议常态化实施,产学界共识极高.这可能解决半年报、年报结算前寿险公司的卖股潮,有助台股稳定.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]