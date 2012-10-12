《台湾报摘》--经济日报10月12日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--行政院长陈冲昨日表示,大幅放宽外资投入台湾产业的限制,不限制造业,金融服务业也相当重要,例如适当提高陆银来台参股比率、发展台湾T股,带动资本市场兴起.
* 其他:
--台北高等行政法院11日判决撤销中科四期二林园区开发许可.由于二林园区转型为精密工业园区后,吸引鸿海(2317.TW)、上银(2049.TW)等多家本土重量级企业有意进驻,一旦开发许可遭撤销,恐造成原本逾500亿台币的投资案停摆.
--大陆彩电受到节能补贴政策加持,十一期间液晶电视销售年增10%至15%,将有效去化库存,带动明年农历年拉货潮,加上欧美年终旺季效应发酵,使得奇美电(3481.TW)、友达(2409.TW)第四季业绩有机会持续增长,迎接旺季行情.
--寿险业者指出,保险局委托学者研究的保险业资本适足率(RBC)股票评价缓冲机制可行性评估已经结案,并在9月报送主管机关,保险业股票未实现损益采半年均价计算建议常态化实施,产学界共识极高.这可能解决半年报、年报结算前寿险公司的卖股潮,有助台股稳定.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。