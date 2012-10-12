《台湾报摘》--工商时报10月12日

* 头版头条:

--劳保基金可能在2027年破产,引发恐慌.劳委会主委潘世伟表示,会向政院争取由政府拨补财务,但在此之前先考虑调整费率、下调所得替代率、延后退休年龄等方式因应.至2027年前逐年调涨劳保费率,没缓涨空间,若必要,劳保费率有可能突破13%.

* 其他:

--多家台湾本地银行前三季便提前达到今年预定获利目标,因此第四季银行将集中火力拚提存,其中获利居全体国银前三名的兆丰、富邦和中信银,都已从9月起陆续展开增加提存计画,估计全体国银第四季总提存金额至少超过百亿台币.

--银行团债权总额逾400亿台币的力晶5346.TWO案,银行团成员透露,以华银、兆丰银为首的主要债权银行,已在上周五再度与力晶开会,由于目前产业景气不佳,力晶已向主要债权银行团争取旗下的P3厂"缓售".

--ING集团出售亚洲资产管理业务(含台湾ING安泰投信及投顾)传出新进度,外电报导,英国天利资产管理(Threadneedle)母公司Ameriprise Financial原先收购ING投资管理亚洲业务的决议已破局,ING集团将持续找寻买家.台湾部分有兴趣的买家可能有富邦金(2881.TW)以及中信金(2891.TW).(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.