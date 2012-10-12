《台湾报摘》--工商时报10月12日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--劳保基金可能在2027年破产,引发恐慌.劳委会主委潘世伟表示,会向政院争取由政府拨补财务,但在此之前先考虑调整费率、下调所得替代率、延后退休年龄等方式因应.至2027年前逐年调涨劳保费率,没缓涨空间,若必要,劳保费率有可能突破13%.
* 其他:
--多家台湾本地银行前三季便提前达到今年预定获利目标,因此第四季银行将集中火力拚提存,其中获利居全体国银前三名的兆丰、富邦和中信银,都已从9月起陆续展开增加提存计画,估计全体国银第四季总提存金额至少超过百亿台币.
--银行团债权总额逾400亿台币的力晶5346.TWO案,银行团成员透露,以华银、兆丰银为首的主要债权银行,已在上周五再度与力晶开会,由于目前产业景气不佳,力晶已向主要债权银行团争取旗下的P3厂"缓售".
--ING集团出售亚洲资产管理业务(含台湾ING安泰投信及投顾)传出新进度,外电报导,英国天利资产管理(Threadneedle)母公司Ameriprise Financial原先收购ING投资管理亚洲业务的决议已破局,ING集团将持续找寻买家.台湾部分有兴趣的买家可能有富邦金(2881.TW)以及中信金(2891.TW).(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。