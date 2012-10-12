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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 08:40 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢受限于30.65-30.75

2353GMT

* 美元/泰铢陷于既有的区间,尽管当地买盘在30.69-30.70仍强劲

* 美元/泰铢隔夜在30.68-30.735交投,收报30.69-30.71

* 预期区间在30.65-30.75,基调偏多(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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