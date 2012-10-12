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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 08:51 BJT

《汇市简讯》美元/日圆略低于隔夜高位,干预威胁及软银洽购等带来提振

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* 美元/日圆在伦敦/纽约盘初高见78.59日圆,之后回落但有不错的买盘

* 前原诚司单独干预汇市的威胁、软银洽商收购Sprint都是原因

* 日本9月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下滑1.4%,仍是严重通缩

* 在78.60-75上方,一目均衡云底78.67,以及100日移动均线切入位78.75有一些停止单.

* 云顶79.00上方有更多停止单

* 目前可能守住77.95-78.05的底部.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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