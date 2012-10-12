《全球主要国家债券发行预告》--10月12日-10月19日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透10月12日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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10/15 1530 美国 13周和26周期国库券
10/16 西班牙 12和18个月国库券
10/16 1530 美国 四周和52周期国库券
10/16 0130 日本 五年期公债
10/16 希腊 13周期国库券
10/17 0120 日本 一年期贴现国库券
10/17 加拿大 10年期公债
10/17 0700 德国 50亿欧元 票息0.00%,2014年9月12日到期的Schatz债券
10/18 法国 中期BTAN债券和OATi指数挂钩债券
10/18 西班牙 Obligaciones债券
10/18 1700 美国 30年期通膨保值债券
10/18 英国 传统公债
10/18 0120 日本 三个月期贴现国库券
10/18 0130 日本 20年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。