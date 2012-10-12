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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 09:18 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月12日-10月19日

路透10月12日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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10/15 1530 美国 13周和26周期国库券

10/16 西班牙 12和18个月国库券

10/16 1530 美国 四周和52周期国库券

10/16 0130 日本 五年期公债

10/16 希腊 13周期国库券

10/17 0120 日本 一年期贴现国库券

10/17 加拿大 10年期公债

10/17 0700 德国 50亿欧元 票息0.00%,2014年9月12日到期的Schatz债券

10/18 法国 中期BTAN债券和OATi指数挂钩债券

10/18 西班牙 Obligaciones债券

10/18 1700 美国 30年期通膨保值债券

10/18 英国 传统公债

10/18 0120 日本 三个月期贴现国库券

10/18 0130 日本 20年期公债

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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