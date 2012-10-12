〔台湾股市〕开平盘,面板股走升

路透台北10月12日电---台湾股市周五开平盘,与地区股市持稳走势一致,但仍受制于企业财报将疲弱的担忧. 加权股价指数.TWII开盘上涨4.8点,至7,456.51点.光电类指数.TOPI涨幅居前,此前有媒体报导称预期业者第四季营收可望成长. 台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超90.14亿台币,上日为买超50.04亿.[ID:nST0563543](完) --编译 戴素萍;审校 张若琪 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]