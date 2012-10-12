《新兴市场重要经济事件预告》--10月12日-10月19日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月12日(周五)
东京--中国人民银行副行长易纲在国际经济研究所演说(0400)
东京--伊朗财长Shamseddin Hosseini在伊朗大使馆召开记者会(0430)
东京--波兰央行总裁Marek Belka、葡萄牙财长Vitor Gaspar、欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林及穆迪投资服务主权首席分析师Lúcio Vinhas de Souza,参加世界银行"欧元和欧洲:强化结构"的讨论(0500)
新加坡--新加坡金管局公布货币政策声明.
巴黎--国际能源署(IEA)发布中期石油市场报告.
波哥大--哥伦比亚央行将公布9月28日政策会议纪录.
10月14日(周日)
东京--30国集团(G30)2012年国际银行研讨会.
东京--国际货币基金组织(IMF)及世界银行集团年度会议(最后一日).
莫斯科--世界经济论坛莫斯科会议.
10月15日(一)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)孟加拉国会议(至10月17日).
曼谷--亚欧财长年会.
10月16日(二)
科伦坡--斯里兰卡央行公布货币政策决议.
10月17日(三)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)孟加拉国会议(最后一日).
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(预计不会公布利率决定).
曼谷--泰国央行公布利率决议(0730).
10月18日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,无利率声明.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议.
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.
布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至10月19日).
10月19日(五)
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最后一日)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。