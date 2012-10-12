〔美国FED〕理事史坦称坚定支持QE3及低利率的宣示,因失业率仍偏高

记者 Pedro Nicolaci da Costa

路透华盛顿10月11日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事史坦(Jeremy Stein)周四表示,美国失业率仍"处于令人痛苦的高位",在此同时又未有立即的通胀疑虑,这让美联储有充分的理由在上月推出新的刺激措施.

这是史坦5月就任美联储理事以来首度发表演说,他说他强力支持美联储展开新一轮无限量买债的决议.

史坦称由于经济成长过于迟缓,使之无法压低现为7.8%的失业率,这项买债计画对于提振经济是有必要的.

"显然在当前经济成长步调下,若没有采取政策行动,则降低失业率的进度可能在一段时间内会相当缓慢,"史坦在布鲁金斯学会举办的一项活动上表示."有鉴于当前情势,以及我们了解到的状况,我深信这个决议是正确的."

据他估算,假设买进5,000亿美元美国公债,将使指标美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR下降约0.15-0.20个百分点.史坦并称这也将会提振股价及公司债市场.

但他表示,更重要的影响力在于提振消费者和企业信心的心理提振.

在论及一些美联储非正统宽松货币政策的潜在成本时,史坦和美国联邦公开市场委员会(FOMC)站在同一阵线,认为相关的风险是可以控制的,且值得一试.他称若通胀成为问题,美联储拥有提高利率的工具和意愿.

史坦并指出,美联储意识到低利率有可能迫使投资人承担不合理的风险、从而造成资产泡沫,而美联除将会密切注意相关情势发展.

但他补充道,当前状况尚不需要感到紧张,称低利率可能让企业更易于降低对短期融资的依赖,从而在实际上对金融稳定作出贡献.(完)