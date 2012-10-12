〔新债招标〕台湾台电10年期无担债以1.41%定价,略低于市场预期

路透台北10月12日电---台湾最大公司债发行单位--台电周五公布,10年期无担保公司债以1.41%定价,略低于市场预期的1.42-1.44%. 另根据台电的标售文件显示,七年期债券以1.27%定价,也低于市场预期的1.29-1.31%. 标售文件指出,七年与10年券各发行30及67亿台币,总共发行97亿台币,较预计发行总额70亿台币增量约38.6%. 台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完) --记者 董永年; 审校 张喜良