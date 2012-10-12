〔路透调查〕意大利经济和债务前景恶化,2014年债务/GDP之比料创新高

欧元债市：公债收益率上扬，因欧元区通胀四年来首次触及2%
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
* 分析师下调意大利2012和2013年GDP预估,分别为萎缩2.4%和下滑0.7%
* 赤字/GDP之比的预估与政府上修后的目标一致
* 债务/GDP之比料不断增加,2014年达到新高峰
路透罗马10月11日电---一项路透调查周四显示,2013年意大利经济仍将衰退,降幅高于政府预估,且该国庞大的公共债务将不断增加,至2014年升至新高．
路透过去一周对逾20名分析师的访问显示,欧元区第三大经济体--意大利今年经济料萎缩2.4%,降幅与政府预计的一致.
然而路透调查也显示,其2013年经济将进一步萎缩0.7%,降幅高过政府预计的下滑0.2%.
"深度的不景气情况正吞噬着意大利,更加黯淡的前景反映欧债危机的残酷重击."IHS Global Insight的Raj Badiani表示.
以季度来看,路透调查显示,意大利今年第三、第四季经济预计也将萎缩,在2013年第三季之前料都不会恢复成长,明年第三季料仅微幅增长0.1%.
调查还显示,该国今年预算赤字将相当于产出的2.6%,高于7月调查预估的2.3%.而对2013年该比值的预估则由此前的1.3%升高为1.8%.
调查对今明两年意大利赤字的预估符合政府预估,政府上个月大幅上修这个数字,因认为衰退的程度益发明显.
或许和预算赤字比起来,意大利庞大的债务更值得担心.
该国债务相对于国内生产总值(GDP)之比料从今年的125%,明年升至125.7%,到2014年恐触及126.2%的新高.意大利债务/GDP之比居欧元区次高,仅次于希腊.
经济衰退也拖累就业市场,该国失业率预计将由今年的10.6%,升至2013年的11.5%,到2014年则预估为11.6%.(完)
--编译 张若琪;审校 侯向明
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