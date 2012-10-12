〔德国个股〕西门子推出新削减成本计画,执行长称须降低成本以求成功

欧元债市：公债收益率上扬，因欧元区通胀四年来首次触及2%
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透法兰克福10月11日电---德国工业巨擘西门子(SIEGn.DE)执行长周四表示,计画削减生产成本,且可能进行裁员,以与对手竞争;该公司今年的业务较先前预期更为艰困.
"作为一个领导公司,我们想要比竞争对手更好.我们不希望在芸芸大众中只扮演一个中庸的角色,"西门子执行长Peter Loescher在一份声明中表示.
在他发表上述评论之际,他也提出新的节约成本计画;西门子为德国市值最大的企业,且为一重要的雇主,该公司在柏林召集约600名经理人召开闭门会议.
Loescher指出,这些计画的目标在于应对偏高的生产成本、检讨表现不振的事业、并简化内部流程.但他并未表明公司计画节省的数额.
他称虽然裁员不是公司的主要目标,但随着计画的推进仍有可能发生.(完)
--编译 张明钧;审校 孙茉莉
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路透3月2日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 306.0 13 - - * 4月 295.5 51 295.6 4 * 5月 288.5 86 290.0 9 * 6月 283.0 338 283.5 44 * 7月 276.9 1517 277.9 367 * 8月 274.7 5239 274.6 765 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G