〔德国个股〕西门子推出新削减成本计画,执行长称须降低成本以求成功

路透法兰克福10月11日电---德国工业巨擘西门子(SIEGn.DE)执行长周四表示,计画削减生产成本,且可能进行裁员,以与对手竞争;该公司今年的业务较先前预期更为艰困.

"作为一个领导公司,我们想要比竞争对手更好.我们不希望在芸芸大众中只扮演一个中庸的角色,"西门子执行长Peter Loescher在一份声明中表示.

在他发表上述评论之际,他也提出新的节约成本计画;西门子为德国市值最大的企业,且为一重要的雇主,该公司在柏林召集约600名经理人召开闭门会议.

Loescher指出,这些计画的目标在于应对偏高的生产成本、检讨表现不振的事业、并简化内部流程.但他并未表明公司计画节省的数额.

他称虽然裁员不是公司的主要目标,但随着计画的推进仍有可能发生.(完)