〔西班牙经济〕标准普尔降评令政府求援压力升高

路透马德里10月11日电---在信评机构将西班牙政府公债的评级降至接近垃圾级后,西班牙周四面临寻求主权纾困的新压力.

标准普尔表示,经济衰退让西班牙的政策选项受限,并称西班牙迟迟未求援可能拖累新评级,目前其仍置于负面展望,这暗示有可能会再次调降.

另一个令政府头疼的情况是,有数据显示9月消费者物价增幅为16个月来最大,进一步打压现金短绌的消费者的需求.

外界认为首相拉霍伊会拖到10月21日地方选举,如果欧洲央行的举措让债款成本下滑,他或许会拖上更久的时间,才做出求援决定.

分析师表示,拉霍伊或欧元区金主德国似乎都不急于让西班牙寻求纾困,市场压力升高或主权债被调降至垃圾级,或许会加快求援过程.

"短期来看,我们认为标普降评所造成的纷扰和新闻版面与其影响相比,将是不成比例的,"花旗在研究报告中表示.

"然如果市场看成是西班牙最终势必被踢出投资级别,其中长期的影响可能非常大."

西班牙经济部官员Fernando Jimenez Latorre重申,仍在考虑是否要申请纾困.(完)