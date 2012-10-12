〔西班牙经济〕标准普尔降评令政府求援压力升高

标题新闻：摩根士丹利预计美联储可能在3月升息后，今年年内再升息两次
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路透马德里10月11日电---在信评机构将西班牙政府公债的评级降至接近垃圾级后,西班牙周四面临寻求主权纾困的新压力.
标准普尔表示,经济衰退让西班牙的政策选项受限,并称西班牙迟迟未求援可能拖累新评级,目前其仍置于负面展望,这暗示有可能会再次调降.
另一个令政府头疼的情况是,有数据显示9月消费者物价增幅为16个月来最大,进一步打压现金短绌的消费者的需求.
外界认为首相拉霍伊会拖到10月21日地方选举,如果欧洲央行的举措让债款成本下滑,他或许会拖上更久的时间,才做出求援决定.
分析师表示,拉霍伊或欧元区金主德国似乎都不急于让西班牙寻求纾困,市场压力升高或主权债被调降至垃圾级,或许会加快求援过程.
"短期来看,我们认为标普降评所造成的纷扰和新闻版面与其影响相比,将是不成比例的,"花旗在研究报告中表示.
"然如果市场看成是西班牙最终势必被踢出投资级别,其中长期的影响可能非常大."
西班牙经济部官员Fernando Jimenez Latorre重申,仍在考虑是否要申请纾困.(完)
--编译 戴素萍;审校 张荻
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