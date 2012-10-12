〔台湾债市〕公债RP利率持平,公债交割无碍调度

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北10月12日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持平.今日有300亿台币101/6R公债交割,不过银行间资金仍普遍宽裕,无碍于资金调度.
一大型证券商交易员表示,除银行外,投信也有找券需求,只不过上个月因应季底作帐遭赎回的资金尚未完全回流,因此找券标的仅限于公司债,要调降RP利率的空间也有限,公债RP自然也无法受惠.
"投信只做公司债,要下调(利率)比较吃力."她说.
展望下周,交易商认为,由于没有特别紧缩因素,因此市场资金可望维持偏宽松状态,有利RP利率持稳在既有水准.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.
根据证交所新发行债券状况一览表资料显示,下周三(17日)有50亿台币的农业金库金融债券交割,周五(19日)则有56亿金融债券交割.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。