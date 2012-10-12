〔台湾债市〕公债RP利率持平,公债交割无碍调度

路透台北10月12日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持平.今日有300亿台币101/6R公债交割,不过银行间资金仍普遍宽裕,无碍于资金调度.

一大型证券商交易员表示,除银行外,投信也有找券需求,只不过上个月因应季底作帐遭赎回的资金尚未完全回流,因此找券标的仅限于公司债,要调降RP利率的空间也有限,公债RP自然也无法受惠.

"投信只做公司债,要下调(利率)比较吃力."她说.

展望下周,交易商认为,由于没有特别紧缩因素,因此市场资金可望维持偏宽松状态,有利RP利率持稳在既有水准.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.

根据证交所新发行债券状况一览表资料显示,下周三(17日)有50亿台币的农业金库金融债券交割,周五(19日)则有56亿金融债券交割.(完)