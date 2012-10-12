〔路透调查〕疲弱的全球经济将在2013年拖累拉美景气

* 多数国家2013年成长预估下修

* 拉美地区利率料在2013年底前持平

路透圣保罗10月11日电---路透周四公布的调查显示,拉丁美洲2013年的景况料比先前的预想更为艰困,因全球经济料将进入又一个荒年,从而扼杀对此区域的出口品需求.

然而这项调查约60位分析师的结果显示,多数拉丁美洲主要经济今年底前的表现可能比之前预期还要强劲.

拜国内消费强劲所赐,多数国家明年可能持续以逾3%的成长率扩张,远高于欧洲和美国的水准;欧美决策人士正苦于创造就业及恢复信心.

与7月类似的调查相较,分析师调高阿根廷、智利、墨西哥、秘鲁及委内瑞拉的2012年成长预估,但调降智利、哥伦比亚、秘鲁及委内瑞拉2013年的成长预估.

上周的另一项调查显示,分析师调降巴西2013年成长预估至4%,前预估为4.2%.

墨西哥2013年成长预估维持不变,而受通胀之苦的阿根廷明年料有较佳表现.

上述的前景与国际货币基金组织(IMF)的看法相仿,IMF先前调降拉美的成长预估,因其易于受到欧元区危机及中国放缓加剧的冲击.

除了巴西的铁矿石及哥伦比亚和委内瑞拉的石油等商品出口外,许多行业都会受到相关扩散效应的影响.

"酒、鲑鱼以其他农工业产品都主要销往欧美,"西班牙对外银行(BBVA)智利首席分析师Alejandro Puente表示,"全球成长放缓肯定会产生不利的影响."

汇丰首席拉美分析师André Loes指出,这样的全球背景亦打压私人投资."若只听坏消息,信心就会降低."

调查显示,区域多数国家的利率至少在2013年底前都可能维持在现有水准,尽管通胀压力略为升高.

拉丁美洲物价涨势不只是受到美国严重乾旱造成全球食品价格大涨的影响,同时也是受到带动经济成长的内需所提振,这使得央行更难以让物价降温.举例而言,智利和巴西的失业率均处于历史低档.(完)