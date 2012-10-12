〔路透调查〕财政紧缩大幅削弱法国经济成长前景,明年GDP料仅增0.3%

欧元债市：公债收益率上扬，因欧元区通胀四年来首次触及2%
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
* 分析师将法国2012、2013年经济成长预估砍半
* 今、明两年GDP料分别成长0.1%和0.3% (7月调查预估分别为成长0.2%和0.6%)
* 政府料无法达成明年的赤字目标
* 进一步财政紧缩恐抑制经济成长
路透巴黎10月11日电---一项路透调查周四显示,财政紧缩已大幅削弱法国经济成长前景,给总统奥朗德带来问题.如果奥朗德坚守欧盟财政目标,可能使增长进一步受到抑制.
路透过去一周对29名分析师的调查中值显示,7月以来分析师已将2013年法国经济成长预估腰斩至0.3%,远低于政府目标的增长0.8%.
经济成长低于预期将造成政府明年无法实现公共赤字目标,调查显示法国明年预算赤字将相当国内生产总值(GDP)之比料为3.5%,高于目标预计的3.0%.
但分析师担心,更加收紧财政可能打击内需并进一步削弱成长.那将使法国更难企及公共赤字目标,令奥朗德没多少挥洒空间,因为经济接近债务漩涡.
"经济基本面是否将支撑进一步的大刀阔斧整固,目前还十分模糊;外界愈来愈担心公共财政和经济活动间的'恶性循环'在扩大."巴克莱分析师在一篇研究报告指出.
奥朗德曾强调其达成欧盟预算赤字的承诺,即在明年底前将预算赤字相当于GDP之比降至3.0%上限以下.
法国失业人口已高于300万大关,企业费用上升恐怕危及投资,促使进一步裁员,最后使消费减少.调查预计法国2013年失业率为10.7%.
路透调查预估中值还显示,该国消费者支出今年料下滑0.1%,而2013年则料仅小幅增长0.2%.
"法国现在也加入大幅收紧财政的阵营,这将严重压抑内需."谘询公司Pair Conseil首席经济师Cyril Blesson表示."鉴于来自欧洲邻国的外部需求疲弱,这意味法国将出现持续的不景气趋势."(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
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