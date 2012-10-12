〔路透调查〕欧元区经济在2013年复苏的机会渺茫

* 欧元区经济2013年强劲回升的希望渺茫

* 可能要到2014年才会强劲复苏

* 经济分析师预期欧洲央行会再降息一次

* 失业率将在明年中触顶

记者 Andy Bruce 编译 王冠中

路透伦敦10月11日电---路透调查周四显示,欧元区经济可能要等到2014年才会从今年的颓势中复苏,分析师多预期明年经济表现疲弱.

71位受访经济分析师中仅有17人认为欧元区经济明年成长率足以抵销今年的衰退0.5%.调查预估明年经济成长0.3%,与上次调查结果相仿.

整体而言,周四的调查显示单单是欧洲央行近期采取的积极举措并不足以让欧元区经济站稳脚步.

尽管如此,多数经济分析师仍认为,欧元区经济最糟的时期可能已经过去.

尽管欧元区经济上季几乎肯定是呈现衰退,但调查预期,本季将可摆脱衰退的命运,顶多呈现停滞,不会出现衰退.

要恢复成长主要依赖欧洲最大经济体--德国.欧元区第二大和第三大经济体法国和意大利明年看来会很不好过.

根据另一项调查,德国经济明年料成长1.0%.

"大概会呈现类似的混乱情况,"伦敦Investec的经济分析师Victoria Clarke说.

"希腊持续带来威胁,其他国家则咬紧牙根推进撙节计画.由于财政措施基本上受到箝制,很难大力提振经济."

该地区最大的风险仍旧是主权债危机,而这可能也对全球经济造成威胁.尽管欧洲央行已推出了新的措施,但明年危机升温的可能性依旧存在.

经济普遍低迷的情况,意味着欧洲央行可能降息至纪录新低0.5%.问题只是何时调降.

略高于半数的受访分析师--80人中的43位--认为欧洲央行年底前会维持利率在0.75%不变.然而,多数分析师预期欧洲央行2013年第一季底前会降息.

欧元区失业率预计会在明年中于11.7%附近触顶,失业率先前在8月触及纪录高点11.4%.

这意味着欧元区会有超过1,800万人没有工作.至于整个欧洲而言,18-25岁的劳工有创纪录的22.7%失业率.(完)