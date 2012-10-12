〔新闻稿〕中国货币市场基金面临短期票据发行不足

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

法兰克福/伦敦10月12日--惠誉指出,中国人民银行票据及中国财政部国债工具发行量大减,令接受惠誉评级的中国货币市场基金难以维持符合惠誉标准的最低国库券持仓量.

但惠誉认为,这些货币市场基金能够利用交易所交易的回购协议,或是与高评等机构交易、且具有优质抵押品的银行间回购协议,替代央票及短期国债,维持基金的整体信用品质及流动性水准.

惠誉预期,接受惠誉评级的中国货币市场基金将投资一定份量于直接政府债务,以确保流动性及信用品质符合'AAAmmf(chn)'评等.根据惠誉的国家货币市场基金评等标准,惠誉预期这类评等基金至少50%的投资组合为政府债券或系统重要性机构发行的票据.其中至少三分之一应为直接政府债务.因此,中国货币市场基金至少应有16.7%为中国人行发行的央票或财政部发行的短期国债工具.

惠誉指出,中国人行2012年尚未发行新央票,该央行货币政策焦点放在银行间回购市场的公开市场操作.目前尚未宣布2013年是否恢复发行.若继续停发,到2013年5月时未到期央票余额将降至低于10万亿(兆)人民币,到2014年10月将降至零.2012年9月底时约为14兆人民币.(完)