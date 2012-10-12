〔新闻稿〕中国货币市场基金面临短期票据发行不足

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)
法兰克福/伦敦10月12日--惠誉指出,中国人民银行票据及中国财政部国债工具发行量大减,令接受惠誉评级的中国货币市场基金难以维持符合惠誉标准的最低国库券持仓量.
但惠誉认为,这些货币市场基金能够利用交易所交易的回购协议,或是与高评等机构交易、且具有优质抵押品的银行间回购协议,替代央票及短期国债,维持基金的整体信用品质及流动性水准.
惠誉预期,接受惠誉评级的中国货币市场基金将投资一定份量于直接政府债务,以确保流动性及信用品质符合'AAAmmf(chn)'评等.根据惠誉的国家货币市场基金评等标准,惠誉预期这类评等基金至少50%的投资组合为政府债券或系统重要性机构发行的票据.其中至少三分之一应为直接政府债务.因此,中国货币市场基金至少应有16.7%为中国人行发行的央票或财政部发行的短期国债工具.
惠誉指出,中国人行2012年尚未发行新央票,该央行货币政策焦点放在银行间回购市场的公开市场操作.目前尚未宣布2013年是否恢复发行.若继续停发,到2013年5月时未到期央票余额将降至低于10万亿(兆)人民币,到2014年10月将降至零.2012年9月底时约为14兆人民币.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。