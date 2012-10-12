〔美国金融〕圣路易斯联储总裁称银行应缩小规模才能管理破产问题(更新版)

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路透圣路易斯10月11日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示,美国的银行应该要缩小规模,才能更好地管理破产问题.这番讲话支持了银行规模应被限制在相当于美国国内生产总值(GDP)特定比重的建议.

"我认为'太大而不能倒'的问题依然严重存在,而想要这个问题真正取得进展的唯一办法,就是让企业的规模缩小;万一出现问题,可以放心让它们倒掉,"布拉德对记者表示.

"为了让美国有健全的金融中介行业,我认为我们不需要那么又大又复杂的公司."

布拉德今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权,但明年将会有.

他表示,周四稍早公布的一周就业数据让他受到鼓舞.该数据显示上周初请失业金人数意外减少3万人,降至33.9万人.

他并表示,更受关注的四周均值显示在降低失业率上有持续进展.目前失业率为7.8%,但以美国历史标准来看仍偏高.

他预期2012年下半年美国经济成长环比年率约为2%,明年将升破3%.

但他推迟对美联储何时应该升息的预估,从先前预估的2013年底延至2014年中,因经济情况较他预期为弱.(完)