〔日本经济〕政府连续第三个月调降对经济的看法,或受中日纷争冲击

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 政府连续第三个月调降制造业产出的看法
* 日本和中国间领土争议恐冲击销售
* 企业信心恶化,特别是制造业
路透东京10月12日电---日本政府10月连续第三个月下调对经济的看法,因欧债危机及中国放缓的疑虑升温,使得成长前景的风险升高.
海外市场需求不振及相应的出口疲弱,促使政府连续第三个月调降制造业产出评估.
"近期经济成长基调疲软,因全球经济放缓,不过仍出现一些稳定迹象,"内阁府周五在最新的月报中表示.
在这之前,日本央行上周警告称经济活动降温,提出较前一个月更为悲观的看法.
内阁府指出,制造业产出正在下滑,但维持出口基调疲软的看法不变.
最新数据显示,日本8月工业生产降至15个月低点,因对最大出口市场中国的销售不振,且企业信心受到欧元区危机的打击.
政府同时调降企业信心的评估,为去年12月以来首见,称大型企业心态保守,特别是制造业.
政府留意日本和中国争议领土问题的紧张态势所带来的冲击.
"领土争议所衍生的问题正影响汽车业等企业,这又会影响到材料及钢铁等其他行业,"内阁府宏观分析主管Minoru Masujima表示.
政府仍预期经济会回到复苏轨道,但全球经济前景、特别是欧元区和中国的不确定性仍很高.(完)
--编译 张明钧;审校 戴素萍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。