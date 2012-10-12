〔路透基点〕台湾统盟电子10亿台币五年期贷款展开筹组--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月12日电---汤森路透旗下基点报导引述银行界消息人士说法,永丰银行及远东国际商银已经展开筹组台湾统盟电子10亿台币(3,400万美元)的五年期融资.
永丰银行为额度代理行,远东商银为担保品控管行.
该笔融资取得借款人的董事长担保,包括3亿台币定期贷款的A部分、4亿台币定期贷款的B部分、以及3亿台币的循环信用贷款C部分.融资规模可以扩大或缩小20%.
A部分为有土地和建物担保的贷款,利率为较次级市场商业本票利率加码115个基点,B部分和C部分则是较次级市场商业本票利率加码130个基点.税前最低利率为1.6%.
银行获邀以两个级距加入;承贷2亿台币以上者获得15个基点的先付费用;承贷1-1.99亿台币者先付费用为10个基点.
若A部分及B部份贷款动支比率不到80%,或C部份贷款动支比率不到50%,则将有10个基点的承诺费.
A及B部份贷款有15个月宽限期,分16个季度等额偿还,平均贷款年限为3.125年.
财务条款包括2012年流动比率不得低于90%,2013年不得低于100%;负债比率不得超过1.5倍;利息保障倍数不得低于四倍;有形资产净值不得低于25亿台币.
借款人的大股东志超对此贷款出具支持函.
回覆期限为11月16日.
借款人于2006年8月签署8亿台币的三年期循环贷款,利率较90天期初级市场商业本票利率加码110个基点.
统盟于台湾柜台买卖中心挂牌,主要生产多层印刷电路板.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。