〔澳新汇市〕澳元和新西兰元获得支撑,静待中国将公布的经济数据

路透惠灵顿/悉尼10月12日电---澳元和新西兰元周五小幅上涨,此前新加坡金管局对经济的乐观看法实在超出市场预期,且并维持货币政策不变,令市场意外. 新加坡还上修了经济增长率,勉力避免了技术上的衰退,这些都提振坡元,同时全面压低了美元.