〔澳洲股市〕中止两日跌势微涨作收,但本周周线仍小跌

路透堪培拉10月12日电---澳洲股市周五小涨0.1%,因权重矿业股的涨势帮助中止了连续两日的跌势,不过大盘本周周线仍下跌. 必和必拓(BHP.AX)上涨0.9%至33.54澳元,力拓(RIO.AX)扬升1.8%至56.40澳元,受铁矿石价格反弹的扶助. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数涨3.1点至4,486.6点,但仍低于本周稍早触及的4,500点上方14个月高位.该指标股指本周周线跌0.2%. 冲浪装备零售商Billabong International Ltd (BBG.AX)重挫17%,盘中触及纪录低位,此前私募股权投资公司德州太平洋集团(TPG)撤回其6.94亿澳元的竞购.(完) --编译 张若琪;审校 戴素萍 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]