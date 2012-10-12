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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 13:48 BJT

〔标题新闻〕欧洲危机将会拖慢非洲经济成长,但不至于使之脱离轨道--国际货币基金组织(IMF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8L92Z5]

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