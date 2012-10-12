〔台湾股市〕收低14.68点,宏基9月营收较前月成长股价涨逾1%

路透台北10月12日电---台湾股市周五收低0.2%,受制于疲弱企业财报的担忧.但电脑制造商宏基(2353.TW)上扬,此前该公司公布的9月营收较前月成长. 加权股价指数.TWII收低14.68点至7,437.04点.宏基扬升1.1%. 初步数据显示,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为663.12亿台币,上交易日为829.14亿. 台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超90.14亿台币,上日为买超50.04亿.[ID:nST0563543](完) --编译 张若琪;审校 张明钧 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]