〔台湾汇市〕台币/美元收升趋势下周或持续,亚币全线走升助风险胃纳

* 人民币、欧元偏强引领

* 外资、出口商美元卖盘不断

* 下周或再测试29.0-29.2的重要关卡

路透台北10月12日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘升值7.2分.今日新加坡意外维持紧缩及人民币持坚的利多要素全线推升亚币,台币也在外资追捧风险资产之列,全天主交投区间移至29.2-29.3的偏强区间.

展望下周,市场预料在台湾央行止稳台币的大前提下,或再测试29.2的波段高位,但料只见小步轻移,29元整数大关将遇阻力.

本周台币总计微升0.03%,与上周五收报29.368几无分别.今日盘中高位29.220是一周高点,前高为5日报29.210.

汇银人士指出,今日外资风险胃纳明显增强,外资及银行间的投资部位弃美元拥台币,在29.25左右出口商亦跟进抛汇,但此前关键的29.2价位未能有效突破,市场追价心态谨慎,令台币仍在近期区间徘徊.惟市况转趋热络,推升两经纪公司成交量稍稍放大至近11亿美元.

"看起来人民币带头的亚币涨势会持续,在十八大之前营造乐观气氛."一外资银行交易员说.

交易员认为,人民币这两天的升值姿态强劲,外资在中国狂卖美元,且停损部位尽出,市场乐观解读人行或在十八大之前保持人民币重回升值轨道的有利气氛,这将令台币在内的亚币接受热钱考验.下周人民币如果续强,加之与台币具比价效应的韩元KRW=升破1,100元关卡,台币或将应声直逼29元大关.

不过亚洲各国央行是否适时干预也成为下周观察的重点.

台湾央行今日尾盘未重演上日升转贬的逆势收盘戏码,允许台币升值7.2分,也让部分交易员认为央行不会贸然抵挡趋势,但缓升台币的基调不变.加上海外远汇市场一个月期见在成交在29.16左右的近期新低,成为台币下周趋升的另一指标.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场今日明显对风险资产展现高度兴趣,海外投资人于该市场强力抛售美元,令美元/台币一个月期换汇点从上日平盘附近转为折价5-7分左右.

台股.TWII今日微幅收跌0.2%报7,437.04点,外资及陆资则连续两天卖超台股,今日卖超金额为66.94亿台币.

中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五持坚,再创1994年有官方牌价以来的历史新高.中间价今日跳空高开突破两个多月来的区间上限,带动成交价延续近期升值态势,并冲关夺隘升破6.27元.

坡元兑美元SGD=周五触及近一个月高位,领涨新兴亚洲货币,此前新加坡金管局出于通胀忧虑,意外维持紧缩货币立场.[EMRG/SGCN]

下周重要事件及数据包括周二美国消费者物价指数(CPI)、澳洲央行公布10月2日货币政策会议纪录、周四欧洲央行管理委员会会议、周五日本央行总裁发表谈话.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.360 29.432 29.220-29.430 29.430 7.41 6.81

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.232 29.290 29.222-29.275 29.270 3.56 3.12

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.070/-0.055 -0.010/0.000

美元/台币六个月期 -0.215/-0.185 -0.150/-0.130

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