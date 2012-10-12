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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 14:25 BJT

〔韩国股市〕收盘近持平,美国数据亮丽遏止韩股下跌循环

路透首尔10月12日电---韩国股市周五近收平,盘中在平盘上下震荡,受美国初请失业金人数大幅减少的消息与获利悲观气氛交互影响.

个股表现好坏参半,有10档个股涨停15%,而Woongjin

Holdings(016880.KS)则是跌停15%.

三星电子(005930.KS)收低0.6%,盘初曾上涨,此前一美国法院裁决推翻Galaxy Nexus智慧型手机的销售禁令.

韩国综合股价指数.KS11收高0.01%至1,933.26点.(完)

--编译 王冠中;审校 戴素萍

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