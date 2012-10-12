版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 14:35 BJT

〔标题新闻〕印度9月CPI较上年同期增幅放缓至9.73%,因燃料和食品价格略降

注:消费者物价指数(CPI).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8LC1NV]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐