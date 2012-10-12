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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 14:42 BJT

〔全球金市〕金价近持平,但本周可能录得两个月来最大单周跌幅

路透新加坡10月12日电---金价周五变动不大,上日金价在美元自一个月高点回落的带动下上扬.不过金价仍可能录得两个月来最大单周跌幅. 本周迄今金价一直在1,760-1,780间波动,无新的刺激因素促使价格脱离该区间.本月稍早多家央行的刺激措施将金价推升至近1,800美元.

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