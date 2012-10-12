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市场报道 | 2012年 10月 12日 星期五 15:04 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元持稳,交易商关注西班牙动向

路透苏黎世10月12日电---瑞郎兑欧元周五在窄幅区间交投,西班牙迟迟不要求纾困,使得欧洲央行买债计划无法启动,使交易商不愿大举建立仓位.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示,希腊需要更多的时间,重申其周四的呼吁,即应给予希腊和西班牙更多时间来削减预算赤字.

"非常淡静,我们见到因西班牙被降评而下滑,但又再度回到区间,"一位交易商表示.

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