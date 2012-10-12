〔欧元区金融〕ECB执委科尔称,欧洲央行不会屈于市场压力而购债--报载

* 科尔称,通缩风险要高于通胀

* 认为欧洲央行的优先选项是稳定物价,增长还是其次

* 称唯有在符合条件的情况下,欧洲央行才会购债

路透法兰克福10月12日电---欧洲央行(ECB)执委科尔(Benoit Coeure)指出,如果那些借贷成本已升至无法维持水准的欧元区国家未遵从ECB的规定,该央行是不会屈于市场压力,去买进其债券的.

科尔在德国世界报的访问中还表示,欧元区徘徊在衰退边缘.

"眼下区内有几个国家的经济正在萎缩,而欧元区整体目前也离衰退不远."他说."因此,通缩的风险要大于通货膨胀."

虽然目前不存在通胀风险,科尔明确表示,物价稳定仍将是央行的关键目标,即便经济增长维持疲弱.

欧洲央行上个月提出可能无限量的债券购买计划,市场反应相当好.根据计划,一旦有国家签署欧洲纾困方案,央行将买入那些国家的短期债券.

然对于有人认为无论举债成本飙升的国家是否满足设定的条件,ECB都会干预的预期,科尔却浇了冷水.

"我们不会屈从,只有符合了条件,我们才会介入.我们将加以证明."科尔并表示,唯有国际货币基金组织(IMF)也投入(即便只是监督计划),欧洲央行才会买债.

科尔表示,德国央行总裁魏德曼提出这样的担忧是对的,但补充道,什么也不做并不是一个选择.

"过去几年形势发生了很大变化.欧洲央行面临的挑战在于,如何使货币政策适应新形势,同时仍继续遵守德国央行的传统."科尔称.

**银行业监管机构**

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示,应给予希腊等欧洲受困国更多时间来削减其预算赤字.

但科尔强调,欧洲央行对希腊的援助,仅限于在获得足够担保的前提下向有清偿能力的银行提供流动性.

"需要明确的是,欧洲央行将不会通过印钞来为成员国政府提供资金,无论是直接的还是间接的.这意味着:如果提供给银行业的进一步紧急贷款完全是为了购买公债,那么欧洲央行管委会就不应该批准,"科尔称.

科尔还表示,只要在明年初建立起相关法律框架,那么在欧洲央行旗下成立一个新欧洲银行业监管机构的计划便可能逐步实施.(完)