〔台湾央行〕共发行3,568.8亿台币存单,发行余额减145.2亿

欧元债市：公债收益率上扬，因欧元区通胀四年来首次触及2%
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透台北10月12日电---台湾央行周五公布,今日共发行3,568.8亿台币存单,若相较存单到期金额3,714亿,存单发行余额减145.2亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 3,402.8
91天期 0.93 110
182天期 1.05 56
央行上日共发行3,672亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,171.8亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周四超额准备为175亿台币;累计超额准备为负152亿台币,加计前期1%的超额准备为948亿台币. (完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
路透3月2日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 306.0 13 - - * 4月 295.5 51 295.6 4 * 5月 288.5 86 290.0 9 * 6月 283.0 338 283.5 44 * 7月 276.9 1517 277.9 367 * 8月 274.7 5239 274.6 765 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G