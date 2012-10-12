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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 15:48 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元上涨,风险胃纳回升

路透首尔10月12日电---韩国韩元兑美元KRW=周五上涨,与其他亚洲货币连袂走高,此前新坡金管局意外未宽松政策,提振了投资人对风险资产的胃纳.

人民币兑美元走升,亦协助推高韩元.

韩元兑美元KRW=KFTC报1,111.2韩元,周四本地收报1,114.3.

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